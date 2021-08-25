Ушел из жизни профессор кафедры общей физики Тверского госуниверситета Владимир Околович

Владимиру Околовичу было 87 лет Фото: tversu.ru

В Твери на 88-ом году жизни скончался доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики Тверского государственного университета, заслуженный деятель науки и техники Республики Казахстан, почетный академик инженерной академии Республики Казахстан Владимир Николаевич Околович. Прощание с ним состоялось 25 августа.

В Тверском госуниверситете Владимир Николаевич работал с 1997 года в должности профессора кафедры общей физики физико-технического факультета.

Владимир Околович работал над развитием нового научного направления в ядерной физике, касающегося представлений о процессе деления ядер и свойствах ядерной материи. Благодаря его деятельности, студенты имели возможность работать на базе научного центра Объединенного Института ядерных исследований в Дубне.

Тверской государственный университет выражает искренние соболезнования родным и близким профессора.