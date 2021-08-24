В Тверской области женщина обокрала своих собутыльников

Женщина расплачивалась за покупки чужими деньгами Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области за кражу условно осуждена 38-летняя жительница Удомли. Женщина выпивала в квартире знакомых, а когда они уснули, похитила у одного из них мобильный телефон.

На улице злоумышленница обнаружила под чехлом банковскую карту, пошла в магазин и на кассе оплатила покупки чужими средствами. Ущерб составил 2 254 руб.

За кражу по решению суда женщина получила 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Приговор не вступил в законную силу.