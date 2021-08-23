В Твери проверяют готовность школ и детских садов к учебному году

В Твери прошла инспекция по детским садам и школам Фото: администрация Твери

Глава Твери Алексей Огоньков в преддверии учебного года проехал по школам и детским садам и проверил готовность объектов к приему детей.

К 1 сентября в зданиях был проведен ремонт и благоустроены прилегающие территории.

В ходе инспекции были осмотрены территории школ №4 и №1 в Пролетарском районе, детский сад № 156, который стал победителем городского конкурса «Лучший участок детского сада». Здесь активно развиваются вариативные формы дошкольного образования, работают консультационный и логопедический пункты и запущен проект «Антигаджет».

Деский сад на улице Планерной, рассчитанный на 150 мест, достроили. Идет благоустройство территории. Его тоже осмотрели в ходе выезда.

В шоколе №50 Алексей Огоньков посетил новый корпус, где работает дошкольное отделение.

- Все школы и детские сады города готовы к приему детей, но основная цель наших поездок связана с задачами на перспективу. Мы отмечаем проблемные точки и запросы образовательных учреждений города, чтобы учесть их и поэтапно реализовывать с учетом финансовых возможностей, - отметил Алексей Огоньков по итогам поездки.