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Общество23 августа 2021 18:26

Улицу Богданова в Твери перекроют для ремонта до 30 августа

Также перекрыта улица Терещенко
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Движение по улицам ограничено на время ремонта Фото: администрация Твери

Движение по улицам ограничено на время ремонта Фото: администрация Твери

В Твери с полуночи 24 августа до 23:00 вечера 30 августа на время ремонта будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Богданова.

С 23:00 вечера 25 августа до вечера 27 августа также будет закрыт проезд по улице Терещенко. На участке продолжаются ремонтные работы. Их по нацпроекту проводит длрожная компания АО "АБЗ-Дорстрой".

Организации предписано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицы Терещенко и Богданова.

Заранее планируйте маршруты и ищите пути объезда.