На селекторном совещании с главами муниципалитетов Игорь Руденя обсудил подготовку к 1 сентября в Тверской области

Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципалитетов Фото: ПТО

23 августа губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципалитетов, на котором обсудили готовность учреждений образования Тверской области к началу нового учебного года и подготовку к отопительному сезону 2021-2022 годов.

- Учебный год стартует в очном формате. Во всех муниципалитетах должны быть приняты меры по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования – антитеррористической защищенности, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований по рекомендациям Роспотребнадзора, – отметил Игорь Руденя.

Новый учебный год начнётся для 139 777 школьников, 26 670 студентов профессиональных образовательных организаций, 54 568 воспитанников детских садов. Всего в регионе насчитывается 1095 учреждений образования. Большинство из них уже прошли приемку.

Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения. В нормативное состояние приводят пешеходные переходы у школ и детских садов: устанавливаются знаки, светофоры и ограждения, наносится дорожная разметка, обустраиваются искусственные неровности и освещение.

Что касается подготовки к новому отопительному сезону, то главной задачей Игорь Руденя обозначил обеспечение надёжного тепло-, водо- и электроснабжения жителей Тверской области, безаварийное прохождение осенне-зимнего периода, формирование запаса топлива в районах.

Основные работы должны быть завершены к 15 сентября.