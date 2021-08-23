Безработный мужчина пытался ограбить магазин в Бежецке Тверской области

Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области
В Бежецке сотрудниками Росгвардии по горячим следам задержан 38-летний житель Твери, подозреваемый в грабеже.
В сетевом магазине мужчина взял со стеллажа товарно-материальные ценности и, минуя, кассу скрылся. Ориентировка на розыск поступила в Управление Росгвардии по Тверской области.
Сотрудниками вневедомственной охраны мужчина был задержан во дворе одного из домов и доставлен в полицию.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Грабеж".