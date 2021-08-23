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Происшествия23 августа 2021 14:51

Безработный мужчина пытался ограбить магазин в Бежецке Тверской области

Его задержала Росгвардия
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Бежецке сотрудниками Росгвардии по горячим следам задержан 38-летний житель Твери, подозреваемый в грабеже.

В сетевом магазине мужчина взял со стеллажа товарно-материальные ценности и, минуя, кассу скрылся. Ориентировка на розыск поступила в Управление Росгвардии по Тверской области.

Сотрудниками вневедомственной охраны мужчина был задержан во дворе одного из домов и доставлен в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Грабеж".