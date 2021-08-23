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Происшествия23 августа 2021 13:41

В Твери мошенник обманул женщину на 1,8 млн рублей

Потерпевшая оформила кредит и перевела деньги неизвестному
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Потерпевшая перевела мошенникам 1,8 млн рублей

Потерпевшая перевела мошенникам 1,8 млн рублей

Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратилась 45-летняя жительница Твери. Она сообщила, что неизвестный обманным путем похитил у неё крупную сумму денег.

Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил женщине, что произошла утечка банковских данных, и мошенники пытаются оформить на её имя крупный кредит. Женщина, следуя указаниям, взяла кредиты в разных банка и перевела на "безопасные" счета 1,8 млн рублей. Лжебанкир перестал выходить на связь, потерпевшая обратилась в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ищут.