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Происшествия23 августа 2021 12:15

У жителя Твери в Клину украли техники на 40 миллионов рублей

Подозреваемых задержали
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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У жителя Твери в Клину украли девять фур Фото: архив "КП"

У жителя Твери в Клину украли девять фур Фото: архив "КП"

В полицию обратился 26-летний житель Твери и рассказал, что в период с 14 по 20 августа 2021 года в деревне Шипулино под Клином у него украли и разобрали три "Камаза", три "Скании", "Ман" и два "МАЗа".

Сумма ущерба за девять автомобилей составила 40 млн рублей.

В ходе розыска были задержаны двое подозреваемых, один из мужчин зарегистрирован в Тверской области, в Ржевском районе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.