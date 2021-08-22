Безработный украл лодочный мотор

Вот тут кража мотора и произошла. Фото: Яндекс.

В полицию Калининского района Тверской области обратился 59-летний рыбак. Он рыбачил на Вашутинском озере, что в 300 метрах к северо-востоку от Вашутино, в полутора километрах к востоку от Квакшино, в 15 километрах к югу от Твери.

Когда клёв закончился, мужчина пришвартовал свою моторную лодку к берегу и ушёл. Мотор остался висеть на корме лодки. Рыбак не боялся, что плавсредство угонят: озеро замкнутое, 60 гектаров, уплыть некуда.

Лодку и не угнали. Когда мужчина вернулся, мотора, стоимость 28 000 рублей, на лодке не оказалось.

Оперативная группа, проведя на месте розыск, обнаружила вора. Им оказался 43-летний житель Твери, безработный.

Мотор он продать не успел, чем рыбак был очень доволен. А безработному за кражу светит до пяти лет жизни без рек и озёр.