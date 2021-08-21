В Твери женщина на маленькой машине спровоцировала ДТП и сама пострадала

В ДТП особенно пострадал "Дэу Матиз". Фото: УГИБДД по Тверской области

Сегодня днём, 21 августа, в Твери на улице Вагжанова напротив дома №23 столкнулись "Дэу Матиз" и "Мерседес".

Виновата женщина (1972 года рождения) за рулем южнокорейской малолитражной иномарки.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по Тверской области, оба водителя были трезвы.

У виновница аварии - маленький стад вождения. Она за рулем - с декабря прошлого года.

Женщина сама же и пострадала в ДТП. Серьезно досталось и ее машине - разворочена вся передняя часть.