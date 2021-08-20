23-летнюю жительницу Твери обманул лжебанкир

Злоумышленника ищет полиция Фото: Анастасия Осипова

23-летняя жительница Твери сообщила в полицию о том, что неизвестный обманул её и похитил деньги.

Потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и рассказал, будто от её имени подана заявка на кредит. Девушка оформила "зеркальный" займ и перевела звонившему 25 000 рублей. После этого мошенник попросили её установить антивирусное приложение. Девушка выполнила инструкции, и аферист получил удаленный доступ к телефону, перевел с карты 11 000 рублей и перестал выходить на связь.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ищт полиция.