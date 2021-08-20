В Твери медики делают прививки от коронавируса сотрудникам «Верхневолжского АТП»

На базу АТП приехали медики для вакцинации. Фото: ПТО/коллаж

20 августа на предприятии «Верхневолжское АТП» в Твери проходит очередной этап вакцинации сотрудников компании-перевозчика, в том числе водителей автобусов и их семей. Для этого на автобазу приехали медики из поликлиники Областной клинической больницы.

Вакцинация сотрудников автопредприятия важна и для людей. и с точки зрения обеспечения стабильной работы общественного транспорта в городе. Чтобы свести к минимуму риск выбывания водителей из-за заражения.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 354 627 человек. Из них 120 856 – люди пожилого возраста.

Запас вакцины в регионе составляет более 103,4 тыс. комплектов. Последняя на данный момент партия - 32 444 доз - поступила в Верхневолжье 19 августа.

По поручению Губернатора Игоря Рудени в прививочных пунктах Верхневолжья, востребованных у населения, увеличено количество специалистов.