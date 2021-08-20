Пьяный мужчина на автомобиле пытался дать сотруднику ДПС взятку в 2000 рублей в Тверской области

Мужчина пытался дать взятку сотруднику ДПС Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Инцидент произошел в начале июля 2021 года в Селижаровском муниципальном округе Тверской области.

Местный участковый вызвал патруль ДПС для привлечения нарушителя к ответственности.

Водитель от прохождения освидетельствования на месте отказался. Во избежание наказания мужчина предложил взятку сотруднику ДПС в размере 2000 рублей, от которой последний отказался. Нарушитель настаивал и положил деньги на панель у рычага коробки передач служебного автомобиля.

Сотрудник ДПС сообщил о происшествии руководству. За покушение на дачу взятки на фигуранта завели уголовное дело.

Суд назначил подсудимому штраф. Приговор в законную силу не вступил.