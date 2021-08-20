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Общество20 августа 2021 10:42

Пьяный мужчина на автомобиле пытался дать сотруднику ДПС взятку в 2000 рублей в Тверской области

Нарушителя оштрафовали
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина пытался дать взятку сотруднику ДПС

Мужчина пытался дать взятку сотруднику ДПС

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Инцидент произошел в начале июля 2021 года в Селижаровском муниципальном округе Тверской области.

Местный участковый вызвал патруль ДПС для привлечения нарушителя к ответственности.

Водитель от прохождения освидетельствования на месте отказался. Во избежание наказания мужчина предложил взятку сотруднику ДПС в размере 2000 рублей, от которой последний отказался. Нарушитель настаивал и положил деньги на панель у рычага коробки передач служебного автомобиля.

Сотрудник ДПС сообщил о происшествии руководству. За покушение на дачу взятки на фигуранта завели уголовное дело.

Суд назначил подсудимому штраф. Приговор в законную силу не вступил.