Пьяный мужчина на автомобиле пытался дать сотруднику ДПС взятку в 2000 рублей в Тверской области

Мужчина пытался дать взятку сотруднику ДПС
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Инцидент произошел в начале июля 2021 года в Селижаровском муниципальном округе Тверской области.
Местный участковый вызвал патруль ДПС для привлечения нарушителя к ответственности.
Водитель от прохождения освидетельствования на месте отказался. Во избежание наказания мужчина предложил взятку сотруднику ДПС в размере 2000 рублей, от которой последний отказался. Нарушитель настаивал и положил деньги на панель у рычага коробки передач служебного автомобиля.
Сотрудник ДПС сообщил о происшествии руководству. За покушение на дачу взятки на фигуранта завели уголовное дело.
Суд назначил подсудимому штраф. Приговор в законную силу не вступил.