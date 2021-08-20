Двое мужчин на мотоблоке пытались украсть металл из жилого дома в Тверской области

Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Старицком районе сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые пытались украсть металлические предметы из дома жителя деревни Ново-Ямская.

Мужчина услышал шум на вернаде, вышел посмотреть и обнаружил, что незнакомец пытается похитить металлические изделия. Увидев хозяина, злоумышленник скрылся.

Росгвардейцы установили, что у дома фигуранта ждал сообщник с мотоблоком и прицепом. Мужчину доставили в полицию. А затем задержали второго подозреваемого - ранее неоднократно судимого 41-летнего местного жителя.

На злоумышленников завели уголовное дело.