Роспотребнадзор обнаружил паразитов в воде из карьера в Твери

Вода на карьерах в Твери заражена паразитами
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
В августе специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области провели социально-гигиенический мониторинг и проверили качество воды в местах массового отдыха горожан.
Пробы были отобраны в Волге на набережной Афанасия Никитина, Тьмаке в поселке Первомайский, Тверце в зоне отдыха у Тверецкого моста. Образцы не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям.
Пробы воды в районе карьера в деревне Константиновка не удовлетворяют требованиям по паразитологическим показателям.
Управление Роспотребнадзора по Тверской области не рекомендует жителям купаться в местах, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам.