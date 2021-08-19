Роспотребнадзор обнаружил паразитов в воде из карьера в Твери

Вода на карьерах в Твери заражена паразитами Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В августе специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области провели социально-гигиенический мониторинг и проверили качество воды в местах массового отдыха горожан.

Пробы были отобраны в Волге на набережной Афанасия Никитина, Тьмаке в поселке Первомайский, Тверце в зоне отдыха у Тверецкого моста. Образцы не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям.

Пробы воды в районе карьера в деревне Константиновка не удовлетворяют требованиям по паразитологическим показателям.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области не рекомендует жителям купаться в местах, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам.