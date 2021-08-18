На улицах Твери ловили автомобилистов-должников

В ходе рейда проверили водителей-должников Фото: УГИБДД России по Тверской области

18 августа на улицах Твери состоялся совместный рейд инспекторов ГИБДД и судебных приставов в рамках акции "Узнай о своих долгах".

Автомобилистов проверяли на наличие задолженностей по оплате административных штрафов, алиментов и долговых обязательств. В ходе рейда было выявлено 25 автолюбителей-должников, из них 17 оплатили задолженности на месте на общую сумму 198 000 руб, у четверых были квитанции об оплате, еще на четверых были наложены аресты, у одного арестовали транспортное средство.

Инспекторы ГИБДД также напомнили водителям о своевременности оплаты штрафов за совершенные нарушения ПДД.