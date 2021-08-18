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Происшествия18 августа 2021 16:19

В Твери следователи ищут людей, которых обманули работники морга и ритуальной конторы

За деньги злоумышленники оказывали бесплатные услуги
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области в рамках расследования уголовного дела в отношении должностных лиц Бюро судебно-медицинской экспертизы Тверской области, Калининской ЦРКБ, устанавливаются граждане (родственники или законные представители умерших лиц), пострадавшие в результате противоправных действий работников медицинских организаций.

При проведении вскрытия тел умерших и организации похорон сотрудники брали с родственников деньги за бесплатные услуги.

В случае наличия информации об указанной противоправной деятельности, просьба обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 15, тел.: (4822) 65-63-28.