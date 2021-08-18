Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 августа 2021 12:31

В Тверской области работник пилорамы украл продукты с почты

Мужчина похитил сигареты, консервы, кофе и шоколад
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подозреваемого задержала полиция

Подозреваемого задержала полиция

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась начальник почтового отделения связи деревни Зехново Осташковского городского округа. Женщина пояснила, что из отделения почты украли сигареты, консервы, кофе и шоколад на сумму 14 000 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели помещение, опросили работников отделения и в ходе розыска установили, что к краже из почтового отделения может быть причастен 27-летний работник местной пилорамы.

Злоумышленник сорвал навесной замок на входной двери и забрал продукты. Подозреваемого задержали, когда он ехал в Тверь на автобусе. В содеянном он сознался.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.