В Тверской области работник пилорамы украл продукты с почты

Подозреваемого задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась начальник почтового отделения связи деревни Зехново Осташковского городского округа. Женщина пояснила, что из отделения почты украли сигареты, консервы, кофе и шоколад на сумму 14 000 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели помещение, опросили работников отделения и в ходе розыска установили, что к краже из почтового отделения может быть причастен 27-летний работник местной пилорамы.

Злоумышленник сорвал навесной замок на входной двери и забрал продукты. Подозреваемого задержали, когда он ехал в Тверь на автобусе. В содеянном он сознался.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.