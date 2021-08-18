18 августа в Тверской области ожидаются ливневые дожди с градом и сильный ветер

В Тверской области ожидаются ливни и гроза Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС России по Тверской области сообщает, что 18 августа на территории региона ожидается гроза, град, ливневой дождь, усиление ветра при грозе отдельными порывами 15-20 м/с.

Жителям напоминают, что при усилении ветра, а также при сильном дожде следует ограничить выход из зданий, не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны при движении на автомобилях!