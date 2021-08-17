Тверские лесопромышленники смогут вернуть часть затрат по оплате кредитов

В регионе вводят меры поддержки предприятий ЛПК. Фото: ПТО

Вопрос поддержки предприятий лесопромышленного комплекса Тверской области рассмотрен на заседании правительства региона. Его 17 августа провёл губернатор Игорь Руденя. Госпрограмма «Лесное хозяйство Тверской области» на 2021-2026 годы дополнена мерами поддержки предприятий ЛПК.

В частности, им будут возмещать часть затрат на уплату процентов по кредитам при реализации инвестпроектов по глубокой переработке древесины. Также предоставлять займы по программе «Проекты лесопереработки».

- Это возможность для компаний леспрома повысить уровень переработки древесины. Сегодня наши производства активно конкурируют со своими коллегами по цеху, - подчеркнул Игорь Руденя.

Заявки на получение такой поддержки уже есть. На заседании регионального правительства также одобрен перевод в Гослесфонд заросших участков сельхозназначения. Это территории в Жарковском, Калининском, Молоковском и Торопецком районах общей площадью более 2,4 тыс. га.