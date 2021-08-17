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Происшествия17 августа 2021 14:09

Почти миллион рублей перевела мошенникам пенсионерка в Тверской области

Женщина рассчитывала получить компенсацию за некачественные медикаменты
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Под диктовку мошенников женщина переводила имеющиеся накопления на указанные ими счета.

Под диктовку мошенников женщина переводила имеющиеся накопления на указанные ими счета.

Фото: Мария ОСИПОВА

61-летняя жительница Осташкова Тверской области добровольно перевела мошенникам 990 000 рублей.

Об этом случае рассказали в региональном Управлении МВД. Мошенники позвонили пенсионерке по телефону и сообщили, что она имеет право на компенсацию за купленные ею ранее некачественные медикаменты.

Злоумышленники настаивали: для получения крупной выплаты женщина должна "оформить страховку", заплатить налог и сделать другие платежи.

Бессовестный "развод" продолжался в течение нескольких недель! Под диктовку мошенников женщина переводила имеющиеся накопления на указанные ими счета. Она ни о чём не подозревала и обратилась в полицию лишь после того, как рассказала родственникам о "компенсации".

Полиция ищет афериста. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по данной статье - до шести лет лишения свободы.