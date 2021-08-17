В Тверской области 82-летний водитель спровоцировал ДТП, пострадала его пассажирка

Авария произошла в Торопце, на улице Комсомольской, у автозаправки. Фото: УГИБДД по Тверской области.

ДТП произошло днём 17 августа в Торопце Тверской области, на улице Комсомольской, дом 14. Выезжая с автозаправки, "Рено Логан" не пропустил двигавшийся по главной дороге "Фольксваген Пассат".

За рулём "Логана" был 82-летний мужчина. Он не пострадал, но травмы получила его пассажирка - женщина 72 лет.

У пассажирки диагностирована резаная рана лобной части головы. Женщина сидела на заднем сидении и травмы могла получить из-за осколков стекла. На фото с места аварии видно, что стекло пассажирской двери "Логана" вдребезги разбито.

По информации областной Госавтоинспекции, все участники аварии были трезвы.