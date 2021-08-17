У жителя Тверской области из строящегося дома украли газовый котёл

Злоумышленника разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 37-летний житель Калининского района. Мужчина рассказал, что из его строящегося дома в деревне Черногубово похищен газовый котёл. Ущерб составил 46 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили соседей, обследовали места возможного сбыта краденного.

Злоумышленником оказался неработающий 53-летний житель деревни Вишенки Калининского района, который сознался в содеянном. Мужчина отжал окно, проник в дома, забрал котёл, вывез на машине и спрятал, намереваясь использовать его для отопления собственного дома. Похищенное нашли и вернут владельцу.

По статье "Кража" на мужчину завели уголовное дело и проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.