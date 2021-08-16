Горсад Твери объявил конкурс рисунка «Флаг России - символ моей Родины»

День флага России празднуется 22 августа. Фото: Ася ЖУКОВА

Тверской Горсад объявил о начале патриотического конкурса рисунков «Флаг России - символ моей Родины». Участвовать в нём могут дети и подростки до 18 лет.

Творческое состязание приурочено к Конкурс приурочен к Дню флага России, который празднуется 22 августа. Конкурсантам предлагают нарисовать рисунок, на котором обязательно должен присутствовать российский триколор.

Автор должен сфотографироваться, держа свой рисунок в руках. Фото нужно отправить на почту: gorsad.tver@bk.ru с пометкой «конкурс - День Флага». Не забудьте указать ФИО художника, его возраст и контактный телефон родителей.

Работы принимаются до 22 августа (до 20:00), подведение итогов состоится в этот же день.

Тройке победителей вручат грамоты и призы от Городского сада, и абсолютно все участники конкурса получат благодарности в электронном виде.