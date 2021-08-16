Браконьеры получили условный срок за убийство лося в Тверской области

Браконьеры получили условный срок Фото: архив "КП"

Двух ранее судимых жителей Фировского района Тверской области осудили за убийство лося. Мужчины незаконно охотились на животное в районе деревни Савелово.

На снегоходе "Буран" мужчины выследили лося и застрелили из ружья, тушу разделали и вывезли.

Ущерб составил 240 тыс. рублей.

Суд признал браконьеров виновными в незаконной охоте и назначил каждому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком.

Осужденным придется возместить ущерб. Снегоход конфискован в доход государства, ружье направлено на утилизацию.