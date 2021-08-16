В Тверской области открыта ещё одна спортплощадка

В Сандове установили спортплощадку с уличными тренажерами, столом для пинг-понга и местом для сдачи ГТО. Фото: ПТО

Установка спортивной площадки в Сандове была произведена после обращения этой весной к губернатору Игорю Рудене на личном приеме граждан от местного жителя. Из областного бюджета были выделены средства.

Спортивный объект в Сандове оборудован резиновым покрытием, там есть 20 тренажеров, стол для пинг-понга, участок для сдачи нормативов ГТО. Рядом также установлены турники для воркаута.

Как сообщает областное правительство, в этом году спортплощадки появятся в 24 муниципалитетах. В ряде из них уже открыты.

Площадки с уличными тренажерами установлены в Кувшинском, Торопецком, Жарковском, Кимрском районах, Лихославльском и Западнодвинском муниципальных округах, Нелидовском городском округе. На стадионе в Кашине сделаны новые трибуны. В остальных муниципалитетах работы планируется завершить к 1 сентября.