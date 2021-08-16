Житель Тверской области арестован за убийство

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: Евгения ГУСЕВА

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в убийстве.

Преступление было совершено 12 августа в Кимрах. Двое мужчин поругались во время совместного распития алкоголя и подрались. В ходе ссоры обвиняемый сильно избил знакомого и ударил ножом. От полученных травм мужчина умер. Подозреваемый задержан и взят под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.