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Происшествия16 августа 2021 11:06

Житель Тверской области арестован за убийство

В пьяной драке мужчина до смерти забил знакомого
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Возбуждено и расследуется уголовное дело

Возбуждено и расследуется уголовное дело

Фото: Евгения ГУСЕВА

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в убийстве.

Преступление было совершено 12 августа в Кимрах. Двое мужчин поругались во время совместного распития алкоголя и подрались. В ходе ссоры обвиняемый сильно избил знакомого и ударил ножом. От полученных травм мужчина умер. Подозреваемый задержан и взят под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.