В драке житель Тверской области убил знакомого

Мужчина задержан за убийство Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области по подозрению в убийстве задержан мужчина 1983 года рождения.

Преступление было совершено 12 августа в деревне Кривая Лука Жарковского района. В одном из домов подозреваемый в ходе ссоры дважды ударил кулаком знакомого. От полученных травм мужчина 1968 года рождения умер на следующий день.

Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Подозреваемый заключен под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.