В Торжке пропал 14-летний подросток

Следователи просят помощи в поиске 14-летнего Данилы Музыкантова. Фото:СУ СК РФ по Тверской области

14 августа 14-летний Даниил Музыкантов ушёл из дома в городе Торжок Тверской области и пропал. Об этом сообщает Торжокский межрайонный следственный отдел. Следователи проводят доследственную проверку по факту исчезновения подростка.

На месте проживания мальчика полиция проводит розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства исчезновения ребёнка.

Всем, кому известно о местонахождении пропавшего, просьба обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

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