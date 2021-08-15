В Тверской области женщина съехала в кювет и сломала палец на руке

Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Фото: ГИБДД по Тверской области

15 августа в Калининском районе Тверской области в кювет съехал автомобиль «Лада» Гранта. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Тверской области.

«Лада», за рулём которой находилась 60-летняя женщина, пошла на обгон на 25-м километре дороги Тверь-Лотошино-Шоховская-Уваровка. Женщина не справилась с управлением, зацепила встречную обочину и улетела в кювет.

В Госавтоинспекции уточняют, что пострадавшая была трезва, в салоне машины кроме неё никого не было. Она получила сотрясение мозга и сломала палец на руке.

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