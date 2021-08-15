До конца 2021 года в Тверской области появятся четыре муниципальных приюта для животных

С животными в приютах обещают обращаться по-человечески. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

До конца текущего года в Тверской области будет создано четыре приюта для безнадзорных животных. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области по итогам заседания Президиума регионального правительства.

Приюты будут расположены в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке и Бежецке. Концепция по реализации полномочий по обращению с животными без владельцев уже одобрена областным правительством.

Отловом безнадзорных животных будет заниматься Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области. Специалисты ведомства будут не только ловить, но и доставлять животных в приюты, которые будут находиться в ведении некоммерческих организаций.

Животных там будут стерилизовать, лечить, вакцинировать, чипировать. Одновременно будет вестись поиск владельцев или новых хозяев.

Первый приют заработает в Твери в октябре. Здание с необходимыми коммуникациями под него уже выделено.

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