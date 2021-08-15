Под Тверью 17-летний юноша на мотоцикле сбил женщину

ДТП с наездом мотоцикла на пешехода под Тверью произошло на неосвещенном участке дороги. Фото: ГИБДД по Тверской области

Вечером 15 августа в Калининском районе на автодороге Медное-Кулицкая-Киево мотоцикл сбил женщину, которая шла по неосвещенной обочине. Подробности ДТП сообщили в Госавтоинспекции.

За рулём мотоцикла «Минск» находился 17-летний юноша. Прав управления у него не было. Мотоцикл также не зарегистрирован.

Пострадавшая 34-летняя женщина, по информации Госавтоинспекции, была не трезва. Скорая доставила ее в 4-ю горбольницу Твери с сотрясением мозга и открытым переломом правой голени.

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