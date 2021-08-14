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Общество14 августа 2021 18:28

В лесах Тверской области пошли маслята

Жители делятся фотографиями в соцсетях
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Недалеко от Твери маслята растут целыми полянками

Недалеко от Твери маслята растут целыми полянками

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В лесах Тверской области пошли грибы. Лисички, белые, подосиновики и подберезовики собирают уже не первую неделю. А в середине августа начали жители районов делиться и фотографиями маслят.

Богатым урожаем маслят хвастаются в соцсети жители Фировского района. В группе "Подслушано в Фирово" подписчик Михаил Широков показал банки маринованных маслят и свежий "улов" сегодняшнего утра. Собраны грибочки были в районе поселка Граничный. Домой маслята жители Тверской области носят ведрами.

Тверичане могут поискать грибы вблизи города - в Калининском районе в направлении Бежецкого шоссе. Там они растут целыми полянками. Проверено!

Маслята - одни из самых вкусных съедобных грибов. Их отличает маслянистая, скользкая на ощупь шляпка. Маслята хороши в маринадах, жарке, заморозке. Отлично сочетаются с картошкой.

Маслята отлично проявляют вкусовые качества в маринадах Фото: vk.com/podslushalifirovo69/Михаил Широков

Маслята отлично проявляют вкусовые качества в маринадах Фото: vk.com/podslushalifirovo69/Михаил Широков