В лесах Тверской области пошли маслята

Недалеко от Твери маслята растут целыми полянками Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В лесах Тверской области пошли грибы. Лисички, белые, подосиновики и подберезовики собирают уже не первую неделю. А в середине августа начали жители районов делиться и фотографиями маслят.

Богатым урожаем маслят хвастаются в соцсети жители Фировского района. В группе "Подслушано в Фирово" подписчик Михаил Широков показал банки маринованных маслят и свежий "улов" сегодняшнего утра. Собраны грибочки были в районе поселка Граничный. Домой маслята жители Тверской области носят ведрами.

Тверичане могут поискать грибы вблизи города - в Калининском районе в направлении Бежецкого шоссе. Там они растут целыми полянками. Проверено!

Маслята - одни из самых вкусных съедобных грибов. Их отличает маслянистая, скользкая на ощупь шляпка. Маслята хороши в маринадах, жарке, заморозке. Отлично сочетаются с картошкой.