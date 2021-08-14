В Конаковском районе Тверской области запустят новые автобусы

Новые автобусы запустят в Конаковском районе Фото: ПТО

В Конаковском районе Тверской области в марте 2022 года стартует новая модель пассажирских перевозок. Развитие системы общественного транспорта в районах обсудили 13 августа на совещании с главами муниципальных образований под руководством губернатора Игоря Рудени.

- Главная задача – обеспечить удобство передвижения для местных жителей, транспортную доступность школ и других социальных учреждений, – подчеркнул глава региона.

Жителям Конаковского района будут доступны преимущества новой системы пассажирских перевозок, которая стартовала в феврале 2020 года в Твери и Калининском районе – за это время здесь перевезено 5,8 миллиона пассажиров.

Второй этап запущен в июле 2021 года в Кимрском, Ржевском, Старицком и Зубцовском районах. Там создано 110 маршрутов. С начала запуска новые автобусы перевезли 830 тысяч человек.

Во всех агломерациях доступны льготный абонемент стоимостью 302 рубля и проездные.