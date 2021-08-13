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Происшествия13 августа 2021 16:52

В Тверской области мужчина украл телефон с витрины магазина

Его задержали росгвардейцы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого в краже задержали росгвардейцы Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Подозреваемого в краже задержали росгвардейцы Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Торжке сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже мобильного телефона. 37-летний безработный, ранее судимый мужчина забрал аппарат с витрины магазина на улице Степана Разина и скрылся.

По ориентировке подозреваемого задержали возле одного из увеселительных заведений города. Похищенный телефон находился при нем. Подозреваемый сознался в содеянном.

По статье "Кража" решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.