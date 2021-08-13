В Тверской области отремонтировали участок дороги «Москва-Рига»-Андреаполь-Пено-Хитино

Полная сдача объекта запланирована на 2022 год Фото: ПТО

Завершены ремонтные работы на автомобильной дороге «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, которая соединяет северо-западные районы Тверской области с федеральной трассой М9 «Балтия» и является одним из туристических маршрутов к озеру Селигер.

- Приоритетные направления ремонта дорог – объекты, важные для развития инвестиционной привлекательности тверского региона, ключевые туристические направления, а также те дороги, которые активно используются социальными службами, – считает губернатор Игорь Руденя.

Дорогу ремонтировали поэтапно и в этом году завершили работы на два месяца раньше срока. Полная сдача объекта запланирована на 2022 год.

Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году будет сдано в эксплуатацию 259 км региональных трасс.