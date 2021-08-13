Жителя Тверской области осудили за насмерть сбитого пешехода

По решению суда мужчина проведет два года в колонии-поселении Фото: архив "КП"

Смертельное ДТП произошло в апреле 2021 года на улице Туполева в Твери. Мужчина, управляя автомобилем TOYOTA SUPRA, на скорости не менее 123 км/ч, выехал на тротуар и сбил 73-летнюю женщину.

От тяжелых травм пострадавшая скончалась на месте ДТП.

По ч. 3 статьи 264 УК РФ суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием основного наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

С подсудимого взыскан материальный и моральный ущерб в 1 млн. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.