В Тверской области обезвредили десять мин времен войны

В Тверской области обезвредили 10 мин Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

12 августа группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Калининском районе обнаружено деcять 82-миллимитровых минометных мин времен Великой Отечественной войны. Снаряды уничтожены.

При обнаружении взрывоопасного предмета ГУ МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, вызвать экстренные службы.