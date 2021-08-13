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Общество13 августа 2021 13:17

В Тверской области обезвредили десять мин времен войны

Снаряды нашли в Калининском районе
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области обезвредили 10 мин Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области обезвредили 10 мин Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

12 августа группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Калининском районе обнаружено деcять 82-миллимитровых минометных мин времен Великой Отечественной войны. Снаряды уничтожены.

При обнаружении взрывоопасного предмета ГУ МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, вызвать экстренные службы.