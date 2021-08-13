В Тверской области многодетным начали выдавать бесплатную школьную форму

С16 августа форму начнут распределять по школам Твери. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

12 августа в Тверской области начали выдавать бесплатную форму для школьников из многодетных семей. Форму выдают ребятам, которые учатся в 1-5 классах.

Выдача идёт по графику. Первыми форму получат многодетные семьи из Андреапольского, Бельского, Вышневлоцкого, Западнодвинского, Кашинского, Краснохолмского, Конаковского, и Кимрского районов, а также Ржева и Торжка.

С16 августа форму начнут распределять по школам Твери.

Всего в этом году форму должны получить 12 150 детей. Стоимость одного комплекта школьной формы около 5 тысяч рублей.

Ранее, "КП"-Тверь" уже писала о том, как получить бесплатную школьную форму и как обменять неподошедший комплект.