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Общество13 августа 2021 12:35

В Тверской области в Козловской больнице заменят лифт, а в Бологовской ЦРБ обновят оборудование

Об этом во время приёма граждан сообщил глава региона
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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Игорь Руденя провёл личный приём граждан.

Игорь Руденя провёл личный приём граждан.

Фото: ПТО

13 августа губернатор Игорь Руденя в областном правительстве провёл личный приём граждан. Два вопроса касались больниц в посёлке Козлово Конаковского района и в городе Бологое.

С вопросом о замене лифта в Козловской городской больнице к главе региона обратилась сотрудница лечебного учреждения Татьяна Каськова.

- Решение приняли. На этот год должны быть выделены дополнительные средства. Если технических сложностей не возникнет при установке, то до конца года лифт заменят, - ответил Игорь Руденя.

О необходимости приобретения для Бологовской центральной районной больницы цифрового рентгеноаппарата и маммографа губернатору рассказала врач-рентгенолог ЦРБ Елена Телегина.

- В этом году должны закупить цифровой рентгеновский аппарат. И необходимо провести ремонт помещения, где он будет установлен. Это запланировано на первое полугодие следующего года, - отметил Игорь Руденя.

Глава региона также поручил региональному Минздраву проработать возможность оснащения ЦРБ маммографом.