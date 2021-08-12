Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2021 18:05

Свежие фрукты в магазинах Твери оказались заражены щитовкой

Проверку провели в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Цитрусовые не прошли проверку

Цитрусовые не прошли проверку

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

На проверку в Тверскую межобластную ветлабораторию поступили образцы свежих фруктов - лимонов, апельсинов, грейпфрута и нектаринов. Продукция реализовывалась в сетевых магазинах Твери.

В ходе исследований в представленных образцах цитрусовых была обнаружена красная померанцевая щитовка, а в пробе нектаринов - калифорнийская щитовка.

Полученные результаты исследований были направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям для принятия необходимых мер.