Свежие фрукты в магазинах Твери оказались заражены щитовкой

Цитрусовые не прошли проверку Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

На проверку в Тверскую межобластную ветлабораторию поступили образцы свежих фруктов - лимонов, апельсинов, грейпфрута и нектаринов. Продукция реализовывалась в сетевых магазинах Твери.

В ходе исследований в представленных образцах цитрусовых была обнаружена красная померанцевая щитовка, а в пробе нектаринов - калифорнийская щитовка.

Полученные результаты исследований были направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям для принятия необходимых мер.