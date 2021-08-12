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Общество12 августа 2021 18:12

В Твери пройдёт благотворительный марафон в помощь малоимущим "Помогать просто"

Участники смогут не только помочь другим, но и развлечься
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Сборы в рамках марафона "Помогать просто" будут проходить по субботам.

Сборы в рамках марафона "Помогать просто" будут проходить по субботам.

Фото: ПТО

Акция нацелена на помощь малоимущим семьям (в том числе, по сбору детей в школу) и приютам для животных. Сборы в рамках марафона "Помогать просто" будут проходить по субботам - 14, 21 и 28 августа.

В эти дни у кинотеатра "Звезда" (набережная Степана Разина,1) установят специальный бокс для вещей. Бокс будет работать с полудня и до 18:00. Приносить можно канцтовары для детей, бытовую химию, корм для животных (собак и кошек). Вещи передадут нуждающимся семьям, корм - приютам.

Участники марафона смогут не только помочь другим, но и развлечься. Организаторы обещают активные игры для детей и фотозону.