В Твери пройдёт благотворительный марафон в помощь малоимущим "Помогать просто"

Сборы в рамках марафона "Помогать просто" будут проходить по субботам. Фото: ПТО

Акция нацелена на помощь малоимущим семьям (в том числе, по сбору детей в школу) и приютам для животных. Сборы в рамках марафона "Помогать просто" будут проходить по субботам - 14, 21 и 28 августа.

В эти дни у кинотеатра "Звезда" (набережная Степана Разина,1) установят специальный бокс для вещей. Бокс будет работать с полудня и до 18:00. Приносить можно канцтовары для детей, бытовую химию, корм для животных (собак и кошек). Вещи передадут нуждающимся семьям, корм - приютам.

Участники марафона смогут не только помочь другим, но и развлечься. Организаторы обещают активные игры для детей и фотозону.