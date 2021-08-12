В Твери продолжается благоустройство Мигаловской набережной

Объект готов на 75% Фото: администрация Твери

Выездное совещание на Мигаловской набережной провел глава Твери Алексей Огоньков. Собравшиеся проинспектировали ход работ, которые ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сейчас готовность объекта составляет 75%: устроены ливневые канализации, оборудованы 12 парковочных карманов и уложен нижний слой асфальтового покрытия. Начались работы по устройству декоративного освещения и монтажу технологических лестничных спусков. Рабочие сеют газон и выполняют планировку тротуаров, меняют бортовой камень вдоль проезжей части.

- В данный момент все работы на завершающей стадии, - рассказал глава города Твери Алексей Огоньков, - Мигаловская набережная - одна из ключевых общественных территорий, важно качественно и в срок благоустроить эту зону отдыха.

В дальнейшем власти планируют прорабатывать возможности для развития комфортного городского пространства в этой части Пролетарского района и благоустроить прилегающие к набережной зоны.