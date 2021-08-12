Игорь Руденя в прямом эфире ответит на вопросы жителей Тверской области

Губернатор вновь выйдет в прямой эфир. Фото: ПТО

Сегодня, 12 августа, в 21.00 на телеканале «Россия 24» (Тверь) состоится очередной прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени.

Как в регионе проходит подготовка к новому учебному году? Как массовая вакцинация жителей региона повлияла на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом? Появятся ли в районах новые Дома культуры, как идет ремонт на запланированных объектах? Какие перспективы по сбору урожая и когда заработают ярмарки, на которых жители Верхневолжья смогут покупать продукцию тверских сельхозпроизводителей?

Как сообщает пресс-служба областного правительства, планируется, что ответы на эти и другие вопросы прозвучат в эфире.

Также будут затронуты темы развития учреждений здравоохранения в районах, газификации населённых пунктов, ремонта дорог и другие.

Прямой эфир с участием Игоря Рудени можно будет посмотреть в сети Интернет.