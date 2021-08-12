В Тверской области суд запретил сайты по продаже редких животных из Красной книги

Суд запретил информацию к распространению Фото: архив "КП"

Прокуратурой Пеновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены восемь интернет-страниц. На сайтах были размещены объявления о продаже редких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Международного союза охраны природы (семейство лемуровых, капуциновых и мартышковых).

Прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации

Требования прокурора удовлетворены, решения суда в законную силу не вступили.