В Тверской области единовременные выплаты получат 37 сельских медиков

По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» медики могут получить приличные деньги. Фото: Архив "КП"

В 2021 году единовременные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предоставят 20 врачам и 17 фельдшерам, медсестрам и акушеркам, которые работают на селе.

- Приоритетной задачей для нашего региона является развитие сельской медицины. Для этого необходимо наращивать объёмы выездных форм работы, развивать санитарную авиацию, устанавливать в районах новые фельдшерско-акушерские пункты. Важно, чтобы данные меры сопровождала системная работа по сокращению кадрового дефицита, - считает губернатор Игорь Руденя.

Врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в сельскую местность, поселки или города с населением до 50 тысяч человек, выплачивается 1 млн рублей и 500 тыс. рублей соответственно.

Врачам и фельдшерам, которые переехали на работу в удаленных и труднодоступных сельских территориях, выплачивает соответственно 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей.

Такая единовременная компенсация предоставляется с 2020 года.

С 2021 года по программе «Земский фельдшер» поддержку могут получить акушерки и медсестры. В зависимости от условий территориального расположения выплата составит или 500 тыс. рублей, или 750 тыс.

Программы действуют в Тверской области с 2012 года. За это время выплаты в регионе получили 292 человека: 135 врачей, 51 фельдшер, а также 106 человек среднего медицинского персонала.