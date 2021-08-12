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Общество12 августа 2021 11:52

Тверской проект «Земля воинской славы» отмечен на фестивале славянской культуры

Особое внимание в проекте уделяется Ржевскому мемориалу
Алексей АНДРЕЕВ
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Центром разработанного в рамках проекта турмаршрута является Ржевский мемориал.

Центром разработанного в рамках проекта турмаршрута является Ржевский мемориал.

Фото: ПТО

Проект Тверской области «Земля воинской славы» стал победителем X Межрегионального творческого фестиваля славянской культуры «Русское поле». Проект посвящен связанным с Великой Отечественной войной местам в Верхневолжье и признан лучшим в номинации «Лучший туристический этно-маршрут».

Участниками «Русского поля» в этом году стали представители 57 регионов России, а также Австрии, Испании, Германии и других европейских государств.

Тверской видеоролик «По следам героев» о проекте - турмаршруте «Земля воинской славы» - опередил презентации Москвы и Орловской области по количеству баллов, полученных от жюри.

Маршрут «Земля воинской славы» был разработан областным министерством туризма к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Важнейшим пунктом маршрута является Ржевский мемориал Советскому солдату.