Тверской проект «Земля воинской славы» отмечен на фестивале славянской культуры

Центром разработанного в рамках проекта турмаршрута является Ржевский мемориал. Фото: ПТО

Проект Тверской области «Земля воинской славы» стал победителем X Межрегионального творческого фестиваля славянской культуры «Русское поле». Проект посвящен связанным с Великой Отечественной войной местам в Верхневолжье и признан лучшим в номинации «Лучший туристический этно-маршрут».

Участниками «Русского поля» в этом году стали представители 57 регионов России, а также Австрии, Испании, Германии и других европейских государств.

Тверской видеоролик «По следам героев» о проекте - турмаршруте «Земля воинской славы» - опередил презентации Москвы и Орловской области по количеству баллов, полученных от жюри.

Маршрут «Земля воинской славы» был разработан областным министерством туризма к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Важнейшим пунктом маршрута является Ржевский мемориал Советскому солдату.