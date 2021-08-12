В Тверской области подросток порезал руку на деревообрабатывающем станке

Подросток получил травму, работая на станке Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту травмирования 15-летнего подростка в Бельском районе.

Несовершеннолетний был привлечен по устной договоренности к работам по распилке древесины в деревообрабатывающем цехе в деревне Бокачево.

Утром, 11 августа, во время выполнения работ парень порезал кисть руки и был доставлен в больницу. Пострадавшему оказали медпомощь и отпустили домой.

Следователем Следственного комитета устанавливаются обстоятельства ЧП. Совместно с полицейскими осмотрено место происшествия, обследованы семейно-бытовые условия жизни подростка, опрошены очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.