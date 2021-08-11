В предверии Дня ВВС России на аэродроме в Твери чествовали военных летчиков

Накануне Дня Военно-воздушных сил России на аэродроме «Мигалово» состоялся торжественный митинг. Фото: ПТО

11 августа накануне Дня Военно-воздушных сил России на аэродроме «Мигалово» состоялся торжественный митинг с участием губернатора Игоря Рудени, ветеранов 12-ой гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, летчиками 196 военно-транспортного авиаполка.

Глава региона поблагодарил ветеранов и действующих военнослужащих за высочайший профессионализм в защите воздушных рубежей страны.

Губернатор подчеркнул: личный состав авиационных частей, дислоцированных в Тверской области, не раз выполнял самые сложные задачи в горячих точках, обеспечивал проведение важнейших научных экспедиций, участвовал в ликвидации природных пожаров. Тверские лётчики - постоянные участники Парада Победы в Москве.

- На протяжении почти 80 лет 12 военно-транспортная авиационная дивизия, 196 военно-транспортный авиационный полк находятся в строю ВВС. Наше формирование было создано в суровые годы Великой Отечественной войны и был пройден огромный путь по фронтовым дорогам. На протяжении нескольких послевоенных десятилетий вы совершенствовали своё боевое мастерство и продолжаете выполнять ответственные задачи, - сказал, обращаясь к летчикам, генерал-майор авиации, бывший командир 12 военно-транспортной авиационной дивизии Генрих Левкович.

Почетные грамоты губернатора Тверской области вручены старшему штурману Сергею Сапоненко и командиру авиационной эскадрильи Дмитрию Пономареву. Благодарность губернатора объявлена командиру авиационного отряда Сергею Шмакову, штурманам Евгению Заболотневу и Евгению Зуеву.