Губернатор Игорь Руденя посетил тверское сельхозпредприятие

Игорь Руденя побывал на одном агропредприятии под Лихославлем. Фото: ПТО

11 августа губернатор Игорь Руденя побывал на одном агропредприятии в Лихославльском муниципальном округе. Глава региона посмотрел, как идет сбор урожая, обсудил с аграриями актуальные для отрасли вопросы.

У губернатора спросили про строительство жилья на местах переезжающих на село семей, в том числе из соседних регионов.

Игорь Руденя в ответ поручил разработать региональную программу обеспечения жильем сотрудников селхозпредприятий. Предполагается, что она начнет действовать уже с 2022 года.

Главу региона попросили помочь с установкой еще одного ФАПа в Зубцовском районе, а также спросили про газификации муниципалитета.

Губернатор ответил, что ФАП будет установлен в следующем году, а работы по газификации Зубцовского района уже внесены в график.

Екатерина Кулагина из Торопецкого района обратилась к главе региона с просьбой об оказании помощи в создании питомника ягодных культур. Игорь Руденя заверил, что правительство региона готово выделить необходимые средства.

В этом году в Тверской области уборка урожая идёт более высокими темпами, чем в 2020-м. Намолочено в 3,4 раза больше зерновых и зернобобовых культур – 17,6 тыс. тонн, собрано 750 тонн картофеля и 923 тонны овощей, скошены травы на площади 75,3 тыс. га, заготовлено 123,7 тыс. тонн кормов.